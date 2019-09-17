https://static.news.ru/photo/150d9dee-d95a-11e9-885f-fa163e074e61_660.jpg Портрет композитора М. П. Мусоргского (фрагмент) Фото: Илья Репин/Wikimedia Commons

На экспозиции «Мусоргский и музыкальный театр России» в Санкт-Петербурге сотрудники Российской национальной библиотеки представили редкие рукописи великого русского композитора. Известно, что основной массив написанных на бумаге сочинений автора «Хованщины» и «Картинок с выставки» находится именно в РНБ.

На выставке сотрудники библиотеки представили не только наброски сочинений Мусоргского, которые впоследствии станут шедеврами, но и письма композитора, посвящённые его восприятию своеобразия русской оперы.

Кроме того, в рамках экспозиции представлены автографы «Бориса Годунова», «Хованщины», «Сорочинской ярмарки», а также поздний замысел композитора — набросок оперы «Пугачёв» — который не был осуществлён, — приводит ТАСС слова ведущего научного сотрудника отдела рукописей библиотеки Натальи Рамазановой.

Ранее News.ru писал, что письмо, написанное в 1894 году и найденное во время строительства библиотеки в столице Тасмании Хобарте спустя 125 лет, передадут потомку его автора.