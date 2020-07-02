Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит продолжение

https://static.news.ru/photo/c7afd130-bc4c-11ea-b25a-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Бивис и Батт-Хед» Фото: MTV Animation

Канал Comedy Central заказал производство новых серий анимационного шоу «Бивис и Батт-Хед». Сериал получил два сезона.

Создатель проекта Майк Джадж снова возглавит процесс. Он напишет сценарий, озвучит главных героев, выступит режиссёром и продюсером, сообщает Variety.

Похоже сейчас настало время, чтобы снова начать тупить, — заявил Джадж.

Сериал выходил на телеканале MTV с 1993 года. Изначально Бивис и Баттхед появлялись как приложение к клипам музыкантов, но вскоре проект стал самостоятельным. Шоу рассказывает о двух подростках-бездельниках, которые неуважительно ведут себя в обществе, ругаются с одноклассниками и учителями в школе и всё свободное время проводят на диване перед телевизором.

Как писал NEWS.ru, британская студия Aardman Animation планирует снять продолжение мультфильма «Побега из курятника». Продюсеры заключили контракт со стриминговым сервисом Netflix, который выпустит картину.