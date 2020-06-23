Aardman Animation снимет продолжение «Побега из курятника»

https://static.news.ru/photo/e1798704-b568-11ea-ba68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из мультфильма «Побег из курятника»/kinopoisk.ru

Британская студия Aardman Animation планирует снять продолжение мультфильма «Побега из курятника». Продюсеры заключили контракт со стриминговым сервисом Netflix, который выпустит картину.

О выходе ленты стало известно во время фестиваля анимации Annecy International, которая в 2020 году проходит в режиме онлайн, сообщает Variety.

В пресс-релизе Netflix указано, что сотрудничество стало возможным благодаря передаче прав от французских кинокомпаний Studiocanal и Pathé. Первая с 2015 года финансировала и продвигала продукцию Aardman, а вторая субсидировала оригинальный мультфильм.

Как писал NEWS.ru, компания Paramount Pictures и Sega Sammy подтвердили, что запустили в производство продолжение фильма «Соник в кино», основанного на персонаже известной видеоигры. За создание сиквела отвечают авторы оригинальной картины.