https://static.news.ru/photo/cb2e2434-1d90-11ea-bdb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marvel Studios/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Персонажи серии фильмов «Мстители» стали самым популярным запросом на сайте для взрослых PornHub.

Портал опубликовал итоги года, согласно которым пользователи искали ролики, связанные c Marvel и DC.

«Мстителям» удалось сместить с первого места лидера 2018 года Харли Квинн. Запросы по поиску «Симпсонов» и «Гриффинов» по сравнению с прошлым годом выросли до 5,4 и 6,5 млн соответственно.

В итоге статистика за 2019 год выглядит следующим образом: «Мстители» — 13 млн запросов; «Харли Квинн» — 9 млн; «Юные Титаны» — 8,6 млн; «Суперсемейка» — 6,9 млн; «Капитан Марвел» — 6,6 млн; «Гриффины» — 6,5 млн; «Звездные войны» — 6,2 млн; «Симпсоны» — 5,4 млн; «Чёрная Вдова» — 5,4 млн; «Джокер» — 4,1 млн.

Как писал NEWS.ru, жительница города Санрайз штата Флорида нашла свою пропавшую дочь на Pornhub. Сотрудникам полиции удалось обнаружить около 60 роликов на различных порносайтах с участием девушки.