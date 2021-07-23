«Моргенштерн отдыхает»: дочь Аршавина начала петь

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала, что их общая дочь начала петь. В своём Instagram она опубликовала видео, на котором четырёхлетняя малышка залезла на горку и устроила импровизированное выступление.

Моргенштерн отдыхает, — подписала пост Алиса Казьмина.

Если прислушаться, можно предположить, что дочь спортсмена поёт песню «Мальчик на „девятке“». На видео запечатлено, как она активно танцует и напевает мелодию.

Андрей Аршавин женился на журналистке в 2016-м. Первым мужем Алисы был предприниматель Алексей Казьмин. От него у неё родились сын Алексей и дочь Алиса. В 2017 году женщина родила дочь футболисту. Девочку назвали Есенией. В тот же год Казьмина пожаловалась на мужа и даже заявила, что они разводятся. Но уже спустя месяц они помирились, а окончательно развелись лишь спустя два года. Алиса говорила, что футболист ей много раз изменял.

Ранее сообщалось, что мать Аршавина Татьяна подала очередной иск к Казьминой. Женщина требует взыскать с журналистки 1,9 млн рублей.