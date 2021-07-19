Мать Аршавина будет судиться с тяжелобольной Казьминой из-за дома

Мать Андрея Аршавина Татьяна подала очередной иск к его бывшей супруге Алисе Казьминой. Женщина требует взыскать с журналистки 1,9 млн рублей, рассказал «Пятому каналу» юрист матери футболиста Дмитрий Гусаров.

Татьяна будет судиться с тяжелобольной женщиной из-за дома, который юридически был оформлен футболистом на мать, но фактически отдан Казьминой и общей дочери. Аршавин не жалел денег на супругу, поэтому спокойно «отдал» ей дом, приняв также её детей от предыдущих отношений. Когда пара развелась, футболист попросил женщину и детей «на выход», но Казьмина отказалась съезжать, мотивируя это болезнью.

Спустя некоторое время за дело взялась мать Аршавина. Татьяна хочет получить деньги в качестве арендной платы. Официально претензия звучит как «взыскание неосновательного обогащения».

Взыскиваем 1,9 миллиона рублей. Это за год. Была определена средняя стоимость рыночной аренды и за определённый период была посчитана сумма, — сказал юрист.

При этом Гусаров отметил, что до подачи последнего иска мать футболиста пыталась решить спор с журналисткой полюбовно. Попытки успехом не увенчались, заключил адвокат.

Ранее Казьмина пожаловалась на нехватку денег и общее ухудшение состояния здоровья. Женщина добавила, что сейчас у неё нет средств, необходимых для оплаты операции, которая может спасти ей жизнь. Она подчеркнула, что все сбережения тратит на дорогостоящее лечение.

Алиса переживает серьёзные проблемы со здоровьем — с каждым днём из-за аутоиммунного заболевания ей становится всё хуже. Буквально недавно бывшая жена футболиста была на волосок от смерти. Из-за болезни у Казьминой развился некроз тканей, из-за чего провалился нос.

Андрей Аршавин женился на журналистке в 2016-м. Первым мужем Алисы был предприниматель Алексей Казьмин. От него у неё родились сын Алексей и дочь Алиса. В 2017 году женщина родила дочь Аршавину. Девочку назвали Есения. В тот же год Казьмина пожаловалась на мужа и даже заявила, что они разводятся. Уже спустя месяц они помирились, а окончательно развелись лишь спустя два года. Алиса говорила, что футболист её много раз изменял.