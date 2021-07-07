Митрополит Иларион остался без Instagram из-за антипрививочников

Председатель отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион остался без аккаунта в Instagram из-за жалоб антипрививочников. Об этом он рассказал РИА Новости.

Митрополит ранее в своём аккаунте выступил в поддержку обязательной вакцинации против коронавируса и нарвался на критику пользователей соцсети. Также представитель РПЦ заявлял, что считает необходимым приостановить сообщение со странами, в которых высока вероятность заражения COVID-19. После этого митрополит Иларион столкнулся с блокировкой аккаунта в Instagram.

Очень сожалею, что такими методами социальная сеть реагирует на жалобы тех, кто выступает против вакцинации и пытается заблокировать любое альтернативное мнение, — сказал он.

Представитель РПЦ подчеркнул, что планирует выражать свою точку зрения вне соцсети, поскольку «речь идёт о спасении жизни людей». На момент блокировки аккаунта у митрополита было 52 тысячи подписчиков.

Ранее сообщалось, что митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) благословил прихожан вакцинироваться от коронавируса. По словам священнослужителя, он несёт ответственность за вверенную ему паству и потому благословляет прислушаться ко всем рекомендациям государственной санитарной службы РФ.