Митрополит Иларион не будет судиться с Instagram из-за блокировки

Председатель отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион, который остался без аккаунта в Instagram из-за жалоб антипрививочников, не будет судиться с социальной сетью, рассказал владыка на телеканале «Россия-24».

При этом он намерен решить эту проблему в рамках правил Instagram, пока это возможно.

У нас в церкви не принято судиться в светском суде, потому мы используем те методы, которые доступны. У Instagram есть своя политика и свои правила, мы будем действовать в рамках этих правил, до тех пор, пока это возможно, — сказал он.

Если ничего не получится, митрополит Иларион планирует «апеллировать к общественному сознанию». Он отметил, что ситуацию и так быстро освятили, поскольку подписчиков было много, и они не могли проигнорировать произошедшее. Представитель РПЦ напомним, что на момент блокировки аккаунта у него было 52 тысячи подписчиков.

Ранее сообщалось, что до блокировки митрополит в своём аккаунте выступил в поддержку обязательной вакцинации против коронавируса и нарвался на критику пользователей соцсети. Также представитель РПЦ заявлял, что считает необходимым приостановить сообщение со странами, в которых высока вероятность заражения COVID-19. После этого митрополит Иларион столкнулся с блокировкой аккаунта в Instagram.