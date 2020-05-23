Мишустин поздравил артиста Киндинова с 75-летием

https://static.news.ru/photo/16f0b04a-9da6-11ea-b2fb-fa163e074e61_660.jpg Евгений Киндинов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с днём рождения народного артиста России Евгения Киндинова, которому исполнилось 75 лет.

Председатель правительства отметил, что артист уже более полувека выступает на подмостках МХТ и талантливо перевоплощается в героев различных эпох.

Вы с невероятной достоверностью передаёте их характер, настроение, чувства, заставляете зрителей думать, сопереживать, размышлять, — говорится в поздравительной телеграмме.

Мишустин подчеркнул, что каждый выход Киндинова на сцену сопровождается успехом, а фильмы с его участием любят миллионы зрителей.

Евгений Киндинов известен по фильмам «Романс о влюблённых», «Золотая мина», «Вас ожидает гражданка Никанорова» и «Возвращение резидента».

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства, отметив его большой вклад в укрепление исторических, культурных и патриотических традиций страны.