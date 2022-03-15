Минута славы для блондинки: кто стоит за провокацией с плакатом на ТВ

Всего несколько секунд с пацифистским плакатом в руках за спиной ведущей программы «Время» Екатерины Андреевой «прославили» редактора Марину Овсянникову на весь мир. Стоп-кадр скандального эфира попал на обложки западных СМИ, журналистку поблагодарил лидер Украины Владимир Зеленский, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал её поступок хулиганством. Как сотруднице Первого канала удалось устроить провокацию в прямом эфире и почему коллеги считают, что её могли использовать вслепую и даже запугать — в материале NEWS.ru.

Кто такая Марина Овсянникова и почему она решилась на демарш в прямом эфире?

Опрошенные NEWS.ru ведущие общественно-политических и информационных программ Первого канала воздержались от оценок случившегося, объяснив своё молчание нежеланием ещё больше распалять ситуацию. Однако ряд коллег Марины Овсянниковой на условиях анонимности согласились рассказать о сотруднице, решившейся на столь неожиданный поступок. Они признались, что не ожидали дерзкой акции от «вполне миролюбивой блондинки» и сами теряются в догадках о причинах, подтолкнувших её к незапланированному появлению с провокационным плакатом за спиной Екатерины Андреевой. По словам сотрудников Первого канала, в беседах с коллегами Марина Овсянникова не говорила о политике, предпочитая обсуждать бытовые вопросы и воспитание детей.

Одни полагают, что редактор стала жертвой «весеннего обострения».

Надо быть психически нездоровым человеком, чтобы делать такие вещи. Сейчас весна, да ещё новости создают не самый позитивный фон. Мне кажется, политика здесь даже ни при чём, человек оказался слишком накручен новостями и не выдержал, — рассказал один из сотрудников Первого канала.

Коллеги Овсянниковой отметили, что в последнее время она находилась в подавленном состоянии, и предположили у женщины нервный срыв. По словам сотрудников Первого канала, «Марина ходила сломленная, но окружающие списывали это на усталость и недосып».

Мы, её коллеги, считаем, что у Марины сдали нервы, — признался источник NEWS.ru на Первом канале.

Марина Овсянникова Социальные сети

Коллеги Марины Овсянниковой не исключили, что «кто-то мог воспользоваться ею, посоветовал устроить демарш в эфире, пообещав политическое убежище за границей или напугав». По их мнению, эпатажный поступок редактора «никак не вяжется с её обычным миролюбивым поведением».

Как Овсянникова оказалась рядом с Екатериной Андреевой?

Известный телеведущий, диктор ЦТ Евгений Кочергин в беседе с NEWS.ru задался вопросом, как вообще Марина Овсянникова смогла попасть в студию программы «Время», незаметно пронести с собой плакат и оказаться за спиной Екатерины Андреевой.

Когда я вёл «Время», то несколько десятков лет ходил мимо одного и того же милиционера, но он всё время делал вид, что не знает меня, и требовал показать пропуск при входе в студию. Хотя прекрасно понимал, кто я и что там делаю. Но я не обижался, таковы были требования безопасности. Никто из посторонних в студию проникнуть не мог, — отметил Евгений Кочергин.

Однако несколько лет назад студия программы «Время» получила новое оформление: за спиной ведущего зрители могут видеть так называемый ньюс-рум — рабочие места редакторов, имеющих непосредственное отношение к выпуску. Эти сотрудники находятся в одном помещении с ведущим и периодически перемещаются в пределах эфирной зоны.

Если Марина сидела там, то в принципе легко могла прорваться за спину Кати. Да и вообще редактору технически совсем несложно пройти в студию с плакатом, так как все в бригаде друг друга знают, — сообщил наш источник.

Что грозит Марине Овсянниковой за акцию с плакатом в эфире Первого канала?

По мнению Евгения Кочергина, виновницу скандала, скорее всего, ждёт увольнение с работы, так как она «специально выбрала момент, действовала со злым умыслом и подставила всю страну».

Это вопиющий случай. Все, кто допустил это, должны понести наказание. Я считаю, Константин Львович [Эрнст] должен уволить эту Овсянникову. Девица явно действовала не по дурости, а со злым умыслом. Причём специально выбрала момент, когда наша страна переживает сложный период. Так просто спускать на тормозах это нельзя, — подчеркнул Евгений Кочергин.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сразу после случившегося Первый канал заявил о начале собственного расследования. Доследственную проверку в отношении Овсянниковой проводит Следственный комитет России. По сообщениям СМИ, журналистку будут судить по административному делу по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия). Если же в её действиях найдут признаки состава преступления по ст. 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Во избежание повторения инцидента Евгений Кочергин посоветовал руководству Первого канала более тщательно проверять сотрудников на психологическую устойчивость, лояльность компании и внимательнее вникать в их мировоззрение.

Этого не должно было случиться. Но раз уж случилось, то не должно повториться. Я убеждён, что в главной информационной программе страны случайных людей быть не может, — добавил экс-ведущий программы «Время».

По словам наших собеседников, в настоящее время на уровне руководства канала обсуждается возможность ведения плотной работы психологов с сотрудниками выпусков новостей.