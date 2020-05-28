Минкультуры запустит проект по цифровой трансформации отрасли

https://static.news.ru/photo/468c9ada-a0df-11ea-9b9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство культуры России запустит масштабный долгосрочный проект по цифровой трансформации работы сферы культуры.

О планах сообщил заместитель министра культуры Максим Ксензов в рамках фестиваля «Интермузей», передаёт ТАСС. По его словам, пандемия коронавируса дала новый импульс для развития цифрового направления в отрасли.

Министерство культуры подошло достаточно хорошо подготовленным к этому периоду. У нас совершенно очевидный эффект от того, что было сделано Министерством культуры в последние годы в цифровой среде, — сказал Ксензов.

Он отметил, что речь не идёт о замене офлайн-мероприятий, так как «ничто не заменит эффекта присутствия в музеях, театрах».

Как писал NEWS.ru, Минкультуры РФ работает над созданием программы поддержки учреждений культуры. Театрам и музеям возместят потери в финансах, с которыми пришлось столкнуться из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.