Минкультуры запустит проект по цифровой трансформации отрасли

Министерство культуры России запустит масштабный долгосрочный проект по цифровой трансформации работы сферы культуры.
О планах сообщил заместитель министра культуры Максим Ксензов в рамках фестиваля «Интермузей»,
Министерство культуры подошло достаточно хорошо подготовленным к этому периоду. У нас совершенно очевидный эффект от того, что было сделано Министерством культуры в последние годы в цифровой среде, — сказал Ксензов.
Он отметил, что речь не идёт о замене офлайн-мероприятий, так как «ничто не заменит эффекта присутствия в музеях, театрах».
Как писал NEWS.ru, Минкультуры РФ работает над созданием программы поддержки учреждений культуры. Театрам и музеям возместят потери в финансах, с которыми пришлось столкнуться из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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