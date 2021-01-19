Минкультуры России проверит закупки в Третьяковке за предыдущие годы

https://static.news.ru/photo/45ec55a2-5a89-11eb-b088-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Проверку закупок в Третьяковской галерее за 2019–2020 годы поведёт Министерство культуры. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

Провести выездное мероприятие ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Всероссийское музейное объединение „Государственная Третьяковская галерея“» за 2019–2020 годы, — цитирует её приказ ТАСС.

Отмечается, что проверка пройдёт в период с 20 января по 3 февраля. Её проведение поручено сотрудникам контрольно-ревизионного отдела департамента управления делами ведомства.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко предложила присваивать статус общественного инспектора гражданам, которые готовы помочь в сохранении объектов культурного наследия. Соответствующий проект она планирует внести в ГД.

Согласно инициативе, общественных инспекторов следует наделить правом беспрепятственно заходить почти во все помещения исторических зданий, снимать на камеру выявленные нарушения, принимать участие в проверках и оказывать госорганам помощь в наблюдении за эксплуатацией памятников.

Стать инспектором смогут совершеннолетние граждане, которые прошли аттестацию в федеральном или региональном Минкультуры. Статус нужно будет подтверждать раз в три года.

Ранее NEWS.ru писал, что Костенко подготовила и внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, упрощающий процедуру приватизации старинных особняков и усадеб. Он предусматривает продажу на конкурсе зданий вместе с земельными участками, на которых они стоят.