Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени М. Горького вернёт себе историческое название и будет называться Художественный театр — МХАТ имени М. Горького, сообщил ТАСС генеральный директор театра Владимир Кехман. По его словам, изначально театр назывался Художественным, затем Московским Художественным, а впоследствии стал МХАТом.

Более того, МХАТ Горького будет просто «Художественным театром». Это произойдёт уже в следующем году, — добавил гендиректор.

Ранее писатель и политик Захар Прилепин заявил, что не исключает объединения МХАТа им. Горького, где он занимает должность заместителя художественного руководителя, и МХТ им. А. П. Чехова под руководством Константина Хабенского. Объединение театров, когда-то распавшихся на два коллектива, он назвал логичным решением, подчеркнув, что государству важно иметь дело с «серьёзными сегментами, а не с группой „полевых командиров“, которые находятся между собой в вечном конфликте».

В 1987 году МХАТ разделился на два театра — МХТ имени А. П. Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени М. Горького, который возглавила Татьяна Доронина. До декабря 2018-го она являлась художественным руководителем театра, после чего была назначена его президентом.