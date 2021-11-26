Захар Прилепин рассказал, когда объединят МХАТ и МХТ

Писатель, политик Захар Прилепин не исключил объединения МХАТа им. Горького, где он занимает должность заместителя художественного руководителя, и МХТ им. Чехова под руководством Константина Хабенского. В беседе с NEWS.ru он назвал объединение театров, когда-то распавшихся на два коллектива, логичным решением и рассказал, когда это может произойти.

Думаю, вероятность (объединения МХАТа и МХТ. — NEWS.ru) есть — но не ближняя перспектива, а попозже. Как я понимаю, это касается не только МХАТа, а таких крупных распавшихся структур, как Союз писателей, например, — рассказал Прилепин.

Он подчеркнул, что государству важно иметь дело с «серьёзными сегментами, а не с группой „полевых командиров“, которые находятся между собой в вечном конфликте». Прилепин отметил логичность такого решения, как объединение МХАТа и МХТ.

Все хотят, чтобы это срослось само по себе органично — и к этому будут стремиться. Я просто предполагаю, что логика такая, — заявил замхудрука МХАТа им. Горького.

Прилепин добавил, что премьера спектакля «Женщины Есенина» по его книге, как и было запланировано, состоится во МХАТе 3 и 4 декабря. Роли в спектакле исполнили Андрей Вешкурцев (Есенин), Екатерина Стриженова (мать Есенина), Алиса Гребенщикова (Зианида Райх), Екатерина Волкова (Айседора Дункан) и другие.

Ранее Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что 88-летняя народная артистка СССР Татьяна Доронина, которая была художественным руководителем МХАТа им. Горького с 1987 по 2018 год, до назначения на эту должность Эдуарда Боякова, может вернуться на свой пост. При этом Прилепин призвал «не обманывать себя» и отметил, что «едва ли она будет заниматься управлением в полном смысле этого слова».

Напомним, что после ухода Боякова, уволенного около месяца назад новым генеральным директором театра Владимиром Кехманом, МХАТ им. Горького всё ещё остаётся без художественного руководителя.