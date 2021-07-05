«Меня могут выкрасть»: Агурбаш сделала новое заявление про Лукашенко

Анжелика Агурбаш рассказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что она думает о возбуждении против неё уголовных дел в Белоруссии (по обвинению в разжигании вражды и оскорблении президента Александра Лукашенко). Певица сообщила, боится ли требований выдать её Минску, перечислила поддерживающих её звёзд и обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину.

— Анжелика, как вы могли бы прокомментировать требования Белоруссии о вашей выдаче? Расскажите, что собираетесь делать.

— Я ничего делать не собираюсь. Сейчас идёт экстрадиционная проверка, и я как гражданка Российской Федерации нахожусь под защитой России. А РФ не выдаёт своих граждан и не экстрадирует. В рамках этой проверки сейчас идут какие-то действия. Я абсолютно уверена в своей невиновности и уже заявила об этом. Поэтому эти статьи, эти обвинения ничтожны и не имеют ко мне никакого отношения.

— А вы действительно выходили к посольству Белоруссии в Москве и поддерживали протесты?

— Возле посольства республики собирались неравнодушные белорусы, которые живут в Москве. Никакие это не митинги. Просто граждане собирались, чтобы поддержать друг друга и семьи, которые находятся в Белоруссии. Конечно, я подходила и поддерживала их. Я поддерживаю белорусский народ практически весь этот год, их стремление жить в свободной, демократической стране. Я поддерживаю белорусов, желающих честных и прозрачных выборов.

— Скажите, а вам не страшно? Что вы чувствуете? Помните, даже самолёт посадили в Белоруссии с Романом Протасевичем (основатель Telegram-канала NEXTA. — NEWS.ru)?

Роман Протасевичpr0tez/facebook.com Роман Протасевичpr0tez/facebook.com

— Понимаю всё, но я гражданка РФ, поэтому я под защитой. Но от режима Лукашенко можно ожидать всего чего угодно.

Да, меня могут выкрасть, незаконно похитить. Я не исключаю такой возможности.

Но я никуда не планирую уезжать, у меня вообще нет на это никаких причин. Я не делала ничего плохого. Я всего лишь высказывала своё мнение — это моё право, данное мне по закону. Это мои конституционные права. Я выражала своё отношение к происходящему, поэтому обвинять меня в разжигании вражды и розни — это безумие абсолютное.

Я человек мира. Я всегда выступала только за мир, любовь и справедливость. Я просто родилась в Белоруссии, поэтому неравнодушна. У меня уже год болит сердце за то, что происходит в Белоруссии. Видите, эта репрессивная машина докатилась уже и до меня, причём ни за что ни про что.

— Вас кто-нибудь поддерживает сейчас из коллег по шоу-бизнесу?

— Очень много, конечно. У меня сейчас просто разрывается телефон. Я бесконечно благодарна всем неравнодушным людям: коллегам, поклонникам и даже тем, кто меня не знает. У меня разрываются соцсети. Все предлагают помощь и поддержку. Говорят: «Ничего не бойся. Мы с тобой, мы рядом и не дадим тебя в обиду!» Из коллег меня поддержали Лолита Милявская, Эммануил Виторган, Рита Дакота и многие другие.

— А вы не планируете обращаться за защитой к Путину?

Владимир ПутинСергей Булкин/NEWS.ru Владимир ПутинСергей Булкин/NEWS.ru

— Я бы хотела обратиться и попросить его о помощи.