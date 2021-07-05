«Я никуда не уеду»: Агурбаш ответила на требование выдать её Белоруссии

Певица Анжелика Агурбаш в беседе с NEWS.ru ответила на требование Белоруссии выдать её Минску для правосудия — звезду намерены привлечь к уголовной ответственности. Артистка заявила, что никуда уезжать не планирует.

Я ничего делать не собираюсь. Сейчас идёт экстрадиционная проверка, и я, как гражданка Российской Федерации, нахожусь под защитой РФ. А РФ не выдаёт своих граждан и не экстрадирует, — отметила Агурбаш.

Белорусская певица и дизайнер модной одежды абсолютно уверена в своей невиновности. Она считает, что две статьи, по которым против неё возбудили уголовное дело, «ничтожны» и не имеют к ней никакого отношения. Также Агурбаш подтвердила, что выходила прошлым летом к посольству республики в Москве, когда в Белоруссии проходили митинги после победы Александра Лукашенко на президентских выборах.

К посольству республики собирались неравнодушные белорусы, которые живут в Москве. Никакие это не митинги. Граждане собирались, чтобы поддержать друг друга и семьи, которые находятся в Белоруссии. Конечно, я подходила и поддерживала их. Я поддерживаю белорусский народ весь этот год практически, их стремление жить в свободной, демократической стране. Я поддерживаю белорусов, желающих честных и прозрачных выборов, — сказала певица.

Агурбаш уверена, что ей не нужно никуда уезжать. По её словам, она только высказала своё мнение, ни о каком разжигании вражды и розни речи быть не может.

Я не делала ничего плохого. Я всего лишь высказывала своё мнение — это моё право, данное мне по закону. Это мои конституционные права. Я выражала своё отношение к происходящему. Поэтому обвинять меня в разжигании вражды и розни — это безумие абсолютное. Я человек мира. Я всегда выступала только за мир, любовь и справедливость. <...> Видите, эта репрессивная машина докатилась уже и до меня. Причём ни за что ни про что, — добавила Агурбаш.

Несмотря на то что Агурбаш давно живёт в России, в Минске поддержку протестов не забыли. Генпрокуратура Белоруссии ранее потребовала от России выдачи певицы.

До этого сама Агурбаш поделилась с подписчиками в Instagram новостью, что против неё на родине возбуждено уголовное дело по двум статьям. Одна касается разжигания вражды или розни и предполагает наказание до 12 лет лишения свободы. Во второй речь идёт о публичном оскорблении президента страны, что карается сроком заключения до трёх лет.