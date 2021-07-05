Белоруссия потребовала от России выдачи певицы Агурбаш

Генпрокуратура Белоруссии потребовала от России выдачи певицы Анжелики Агурбаш, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале. Белорусская певица и дизайнер модной одежды активно поддерживала протесты прошлым летом, а также выходила к посольству республики в Москве.

Несмотря на то что Агурбаш давно живёт в России, в Минске поддержку протестов не забыли. Ведомство просит выдать её для правосудия — певицу намерены привлечь к уголовной ответственности.

Ранее сама Агурбаш поделилась с подписчиками в Instagram новостью, что против неё на родине возбуждено уголовное дело по двум статьям. Одна касается разжигания вражды или розни и предполагает наказание до 12 лет лишения свободы. Во второй речь идёт о публичном оскорблении президента страны, что карается сроком заключения до трёх лет.

Агурбаш является последовательной противницей действий лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Она утверждает, что в стране царит «вопиющая несправедливость, жестокость и агрессия». Анжелика резко критикует правоохранительные органы республики. А президент Лукашенко, по мнению певицы, «захватил страну в заложники».