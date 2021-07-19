Меган Маркл и принц Гарри крестят дочь по традициям королевской семьи

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены крестить дочь в Лондоне по традициям королевской семьи. О своих планах они сообщили 1 июля во время визита Гарри домой для открытия статуи принцессы Дианы, передаёт Daily Mail.

Гарри сказал нескольким людям, что они хотят крестить Лили в Виндзоре, как её старшего брата, — рассказал королевский источник.

Крещение традиционно проходит в церкви Виндзорского замка — главной королевской резиденции. Это публичное мероприятие, которое транслируется по телевидению. На крестинах обязательно должна присутствовать королева Елизавета II. Традиционно двор раскрывает имена крёстных отца и матери.

Ранее Гарри и Меган крестили в Лондоне своего первого ребёнка Арчи Харрисона. Мероприятие прошло странно: прессу не пустили, а королева не пришла ввиду занятости. Какие планы у пары на крестины дочери, пока неизвестно. Сообщается, что супруги готовы подождать момента, когда обстоятельства позволят приехать в Великобританию и совершить обряд.

Гарри и его жена Меган Маркл с апреля прошлого года не исполняют обязанности членов королевской семьи. Они живут в Штатах, работают там, занимаются бизнесом и благотворительностью. Недавно супруги второй раз стали родителями. Девочка получила имя Лилибет (Лили) Диана Маунтбеттен-Виндзор. Имя отсылается к прабабушке дочки Гарри и Меган, чьё семейное прозвище — Лилибет. Что касается второго имени, оно было выбрано в честь покойной матери принцев, принцессы Дианы.

Ранее сообщалось, что скандальное двухчасовое интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали в начале марта Опре Уинфри, номинировано на телепремию «Эмми». Оно заявлено в категории «Выдающийся публицистический сериал или специальный выпуск».