Меган Маркл и Кейт Миддлтон запустят совместный проект на Netflix

Фото: instagram.com/meghan_and_catherine

Американская певица Бритни Спирс даст интервью, которое по сенсационности сможет тягаться с откровениями принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Если артистке всё-таки удастся освободиться от опеки отца над ней, она раскроет всё правду о происходящем в их семье скандале в интервью Опре Уинфри, выяснил The Sun.

Судя по всему, Бритни намерена последовать примеру Меган Маркл и записать откровенное интервью с Опрой. Это может произойти сразу после того, как ей сменят опекуна, а также, когда решит, что...