Меган Маркл и Кейт Миддлтон запустят совместный проект на Netflix
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:01, 16 августа 2021
Герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, и герцогиня Сассекская, Меган МарклФото: instagram.com/meghan_and_catherine
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Герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, и герцогиня Сассекская, Меган Маркл, планируют запустить совместный проект на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает US Weekly.
Меган поговорила с Кейт о сотрудничестве — совместной работе над документальным фильмом для Netflix. Он расскажет о благотворительной работе Кейт и ее вкладе в этой области, — заявил инсайдер издания.
При этом источник добавил, что Кейт была очень польщена предложением Меган и с радостью приняла эту идею. Представительницы королевской семьи забыли старые обиды и сошлись на почве общих интересов. Как отмечают СМИ, после рождения ребёнка у Гарри и Меган, герцогини стали чаще общаться и даже подружились: Миддлтон нередко отправляет племяннице мужа подарки. Прошлой осенью Меган Маркл и принц Гарри заключили с Netflix долгосрочное соглашение, согласно которому они должны производить для платформы документальные фильмы и сериалы.
Ранее королева Великобритании поздравила Меган Маркл с 40-летием.