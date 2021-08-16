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Меган Маркл и Кейт Миддлтон запустят совместный проект на Netflix

11:01, 16 августа 2021
Меган Маркл и Кейт Миддлтон запустят совместный проект на Netflix Герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, и герцогиня Сассекская, Меган Маркл Фото: instagram.com/meghan_and_catherine
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Герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, и герцогиня Сассекская, Меган Маркл, планируют запустить совместный проект на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает US Weekly.

Меган поговорила с Кейт о сотрудничестве — совместной работе над документальным фильмом для Netflix. Он расскажет о благотворительной работе Кейт и ее вкладе в этой области, — заявил инсайдер издания.

При этом источник добавил, что Кейт была очень польщена предложением Меган и с радостью приняла эту идею. Представительницы королевской семьи забыли старые обиды и сошлись на почве общих интересов. Как отмечают СМИ, после рождения ребёнка у Гарри и Меган, герцогини стали чаще общаться и даже подружились: Миддлтон нередко отправляет племяннице мужа подарки. Прошлой осенью Меган Маркл и принц Гарри заключили с Netflix долгосрочное соглашение, согласно которому они должны производить для платформы документальные фильмы и сериалы.

Ранее королева Великобритании поздравила Меган Маркл с 40-летием.

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