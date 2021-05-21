Марию Миронову засыпали угрозами после высказывания об Украине

https://static.news.ru/photo/32983d44-baac-11eb-9d15-96000091f725_660.jpg Мария Миронова Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress/

Мария Миронова подверглась нападкам хейтеров после своего высказывания о том, что считает абсурдным внесение своей персоны в запрещённый список Украины. Актриса искренне не понимает, какую угрозу «национальной безопасности» она может представлять для Киева, о чём и пишет в Instagram.

Но стоило дочери Андрея Миронова высказаться на эту тему, как в её адрес посыпались откровенные оскорбления и угрозы, так что она даже была вынуждена закрыть комментарии на своей странице.

Мне хотелось бы, друзья, закрыть абсолютно абсурдную тему меня, как угрозы национальной безопасности Украины! После вчерашнего поста в мой адрес и в адрес моего грудного сына, что самое главное, начали поступать угрозы и проклятия, — написала Миронова.

Актриса подчеркнула, что никогда не сеяла рознь между Россией и Украиной. Она совершенно уверена, что между здравым смыслом и политикой есть тонкая грань, в которой логики нет, а есть болезненная «мстительность», умножающая себя.

Я считаю главным в сложившейся ситуации миротворчество, несмотря ни на что, которое может длиться годами и десятилетиями. Я искренне не понимаю, зачем надо пополнять «списки неугодных» людьми мирно настроенными! Для меня это полный абсурд! — написала по этому поводу дочь «радистки Кэт».

Как сообщалось ранее, украинские власти запретили посещать страну трём российским артистам: Игорю Копылову, Игорю Петренко и Марии Мироновой. Последняя возмутилась на своей странице в Instagram действиями Министерства культуры и информационной политики соседнего государства, отметив, что «в Крыму не была» и «на четверть ваша».