Малахов вспомнил, как Засурский целовал преподавателям руки

Телеведущий Андрей Малахов на церемонии прощания с экс-деканом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским (1929–2021) вспомнил, как профессор целовал руки преподавательницам в знак приветствия. Об этом сообщает РИА Новости.

Никогда не забуду, как вы шли по коридору факультета журналистики и всегда целовали ручки всем женщинам-преподавателям, — вспомнил Малахов.

По словам телеведущего, именно Засурский помог ещё тогда молодому Малахову не разочароваться в телевидении: Ясен Николаевич напомнил студенту о данном им обещании приходить в телевизионную студию и помогать профессору.

Засурский был деканом журфака МГУ 42 года, в 2007 году он вышел в отставку и стал президентом факультета. Ранее этой должности не существовало. С 2008 года его место на предыдущем посту заняла профессор Елена Леонидовна Вартанова, которая руководит журфаком и по сей день.

Профессор и бывший декан факультета журналистики МГУ, Ясен Николаевич Засурский скончался 1 августа на 91-м году жизни.