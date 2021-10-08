В Минкультуры назвали наиболее близкую женщинам сферу деятельности

Культура является самой близкой для женщин сферой деятельности. Она позволяет раскрыть женский взгляд на многое, считает министр культуры России Ольга Любимова. Об этом она сообщила «Парламентской газете».

Как и любое гуманитарное и эстетическое направление деятельности общества, это наиболее близкая женщинам сфера. В рамках культурных активностей, социальных и гуманитарных проектов можно полно и ярко раскрыть уникальный женский взгляд на многие вещи. Одна из причин профессиональных успехов — личностные качества: умение сопереживать, склонность к поиску компромисса, высокое чувство прекрасного и многое другое, — заявила Любимова.

Она добавила, что среди руководителей в государственном и муниципальном управлении, в учреждениях культуры появляется всё больше женщин. Также Любимова рассказала о планах поддержки молодых специалистов в сфере культуры. Она привела в пример модельные библиотеки, которые обеспечивают комфортные условия для работы и профессионального роста молодых сотрудников.

По словам Любимовой, в следующем году также появится программа «Библиотека в креативной экономике». Она должна помочь притянуть в библиотеки представителей креативных индустрий.

Ранее Ольга Любимова сообщила, что Минкультуры не имеет права вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, так как данный процесс «носит самостоятельный характер». При этом она напомнила, что в России, согласно Конституции, цензура не допускается, но в сфере культуры встречаются нарушения законодательства и уполномоченные органы вправе давать им соответствующую оценку.