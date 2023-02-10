«Лукашенко мог бы обидеться на овчарку»: в «Чебурашке» нашли новый изъян Депутат ГД Останина допустила обиду Лукашенко на фразу в «Чебурашке» о белорусской овчарке

Фото: «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Чебурашка»

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина не согласилась с депутатом ГД Дмитрием Певцовым, назвавшим новый фильм «Чебурашка» «идеологической диверсией». В разговоре с NEWS.ru парламентарий объяснила, почему главный герой называл садовника Геннадия мамой, а не папой. Она добавила, что если «придраться» к фильму, то президент Белоруссии Александр Лукашенко также мог бы обидеться на фразу о «белорусской овчарке с большими ушами».

Я смотрела «Чебурашку», мы организовывали показ фильма в Госдуме. Знаете, наверное, во всем можно найти какую-то червоточинку. Но то, что Чебурашка назвал Гену мамой... у нас всё хорошее вообще на Руси связано с мамой. Или вот, допустим, в одном из сцен он (садовник Геннадий. — NEWS.ru) назвал Чебурашку «белорусской овчаркой с большими ушами». Мог бы Лукашенко обидеться: «Это что вы нас — белорусов — называете овчарками с большими ушами?!» Ну то есть можно ко всему придраться, если препарировать этот фильм, — отметила Останина.

Ранее она высказала мнение, что Певцов раскритиковал создателей «Чебурашки» из-за актерской ревности и политической незрелости, поскольку «как большой политик Певцов еще не вырос».

Напомним, что Певцов назвал фильм «Чебурашка», собравший в прокате более 6 млрд рублей, «чудовищной диверсией». Его возмутило, что «там нет ни одного положительного персонажа, сыгранного человеком, дети не видят в картине ни одного нормального мужчины с нормальной семьей; ни одной нормальной женщины, которая бы работала и была настоящей мамой».

По словам Певцова, самый положительный персонаж — «андроид Чебурашка», но и к нему есть много вопросов, потому что «он называет Гену мамой, а для детей это такой сигнальчик, что мужчина может быть мамой». Парламентарий выразил сожаление, что «плохой фильм имеет такой успех».