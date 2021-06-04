Little Big перепели Backstreet Boys, Aqua и Надежду Кадышеву

https://static.news.ru/photo/f3b805d2-c50a-11eb-aa42-96000091f725_660.jpg Фото: littlebigband/instagam.com

Группа Little Big выпустила кавер-альбом, в котором перепела американский бой-бэнд Backstreet Boys, датскую дэнс-поп-группу Aqua и даже российскую певицу Надежду Кадышеву. Альбом доступен 4 июня в Apple Music, Spotify, социальной сети «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыке».

Всего в альбом Covers вошли пять треков. Кроме уже упомянутых исполнителей, Little Big также перепела панков Ramones и итальянский поп-коллектив Ricchi e Poveri.

В социальных сетях фанаты альбом не оценили. В частности, под постом «ВКонтакте» поклонники пишут, что ждут «что-то нормальное»: «Надеюсь, что это шутка и скоро будет что-то нормальное. Вы подарили надежду треком „We are little big“»; «С такой обложкой могли бы и „Нирвану“ закаверить»; «Они пытаются совместить два стиля вместе, что-то так себе»; «Когда-нибудь они вернутся в старое звучание».

Ранее сообщалось, что музыкант и бывший лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой новый коллектив. В Instagram он сообщил о группе «Зоя» и её первом альбоме «Это жизнь».