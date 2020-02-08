https://static.news.ru/photo/f3f600ee-4b9e-11ea-a49a-fa163e074e61_660.jpg Мирелла Френи Фото: imago stock&people/GlobalLookPress

Знаменитая итальянская оперная певица, обладательница сопрано Мирелла Френи скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ Италии.

Отмечается, что певица умерла в своём родном городе Модене от продолжительной болезни.

Карьера Миреллы Френи началась в 1995 году. Она покорила зрителей Большого театра в Москве, Ла Скала в Милане, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Королевского театра «Ковент- Гарден» в Лондоне и многих других известных площадок.

Певица выступала со многими известными оперными певцами, а Лучано Паваротти, по её собственному признанию, был ей «больше, чем брат».

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