https://static.news.ru/photo/2a8373b4-db81-11e9-992e-fa163e074e61_660.jpg Ирина Богачёва Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народная артистка СССР, солистка Мариинского театра, почётный гражданин Санкт-Петербурга Ирина Богачёва умерла в возрасте 80 лет. Об этом сообщила Санкт-Петербургская консерватория во «ВКонтакте».

Ирина Богачёва родилась 2 марта 1939 года в Ленинграде. В 1965 году она окончила Ленинградскую консерваторию по классу сольного пения у Ираиды Тимоновой-Левандо. Затем после того, как завоевала II премию на Всесоюзном конкурсе вокалистов им. М. И. Глинки в Москве в 1962 году, получила приглашение в труппу Кировского театра.

В 1964 году Богачёва дебютировала на сцене театра, исполнив партию Полины в опере «Пиковая дама».

В 1969 году впервые выступила на сцене миланского театра в опере «Бал-маскарад».

С 1980 преподавала в Ленинградской консерватории.

Как ранее писал News.ru, в Союзе кинематографистов России сообщили, что актёр театра и кино Сергей Афанасьев скончался на 56-м году жизни.