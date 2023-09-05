Корзун рассказала о русофобии, возвращении в Россию и общении с Хаматовой Звезда фильма «Страна глухих» объяснила, почему с семьей уехала из Европы

Фото: Лиля Фридман

Дина Корзун

Актриса Дина Корзун прославилась в конце 1990-х ролью Яи в популярном фильме режиссера Валерия Тодоровского «Страна глухих». Вторую главную женскую роль в картине сыграла Чулпан Хаматова. Позже актрисы вместе создали благотворительный фонд «Подари жизнь». В нулевые Корзун вышла замуж за бельгийского музыканта Луи Франка и жила в Англии, затем в Швейцарии. Около года назад актриса и ее семья вернулись из Европы в Россию. Что на самом деле стало причиной возвращения Корзун в Россию, о моноспектакле «Как я пришла в сознание» на сцене московского театра «Практика» и нынешних отношениях с Чулпан Хаматовой Дина рассказала в интервью NEWS.ru.

Почему и когда Дина Корзун вернулась в Россию

— Ваше возвращение в Москву было подано в российских СМИ как сенсация: что вы вернулись якобы из-за начавшейся специальной военной операции (СВО) и «отмены русских» в Европе.

— Для меня самой эта «сенсация» стала удивлением. Поскольку, во-первых, я не уезжала из России навсегда. Просто в нулевые мир был настолько открытым, что многие наши соотечественники ехали на Запад учиться или работать. Соотечественники учили иностранные языки, а иностранцы — русский. Люди могли свободно перемещаться по всему миру. Очень многие жители нашей страны могли позволить себе провести отпуск за границей. Мир был открытым, и все дружили.

Я снималась в российских проектах — прилетала сюда. Гастролировала со спектаклем «Звездный мальчик» по странам Европы и по России, с детьми проводила лето у моей мамы в Башкирии.

Ну а два года назад мы с мужем приняли решение переехать в Москву насовсем. В Европе тогда действовали антиковидные ограничения, не было видно просвета, непонятно, когда разрешат концерты, спектакли. А в России уже все работало. Я подумала, что и свой спектакль выпущу (идея назрела давно), и дети смогут здесь усовершенствовать русский язык. Они все-таки большую часть времени проводили в Европе и говорили на «ломаном» русском. Меня это очень расстраивало. Поскольку наша культура великая и язык такой многообразный, мне хотелось, чтобы мои дети знали его хорошо. Сейчас они прекрасно говорят по-русски. Мой муж меня поддержал (в решении переехать семьей в Россию. — NEWS.ru).

— Если я не ошибаюсь, ваш муж — артист и даже некоторое время учился в Москве?

— Да. В 1990-х Олег Павлович Табаков — он занимал пост ректора Школы-студии МХАТ — набрал курс иностранных студентов. И в 1995-м иностранцы приехали впервые к нам в Школу-студию на полгода — шестимесячный курс. Среди студентов был и мой будущий муж.

Позже режиссер Алексей Герман — младший снял Луи в одной из главных ролей в фильме «Под электрическими облаками», он играл архитектора, выучил роль на русском языке. Он с большой любовью относится к России и к русской культуре. Как и многие на Западе.

Фото: Луи Франк Сцена из спектакля «Звездный мальчик»

«С русофобией не сталкивалась, а дети — да»

— Однако с началом СВО Европа начала «отменять русскую культуру» повсеместно.

— Я бы внесла уточнение — «пытались отменить». Это политические акции. Но у «авторов» этой инициативы ничего не получилось.

Мои знакомые в разных странах Европы — и англичане, и швейцарцы, и французы, и немцы, у меня достаточно большой круг общения и сейчас — как восхищались Пушкиным, Достоевским, Толстым, так и восхищаются. Так же, как восхищены русским балетом и оперным искусством. В Лондоне в Национальном театре ставят Чехова. И даже Горького «На дне» я смотрела в Лондоне.

Пока еще ни разу не видела эту пьесу в России, а на Западе Максима Горького ставят очень часто, там его любят. Поверьте, по всему миру очень много здравомыслящих людей.

— Сталкивались ли с русофобией на Западе?

— Я — нет, а мои дети да. В Швейцарии школа интернациональная, дети из разных стран учились — польская девочка прижималась к стене, театрально крича и показывая пальцем на моих дочерей: «Они — русские!»

Моя младшая дочь спрашивала ее: «Ты зачем кричишь? Я тебя не обижу». Девочка успокаивалась — но через некоторое время снова начинала кричать и бросаться к стене. Я думаю, это зависит от воспитания в семье.

Но все-таки это не массовая русофобия. Иначе меня — русскую артистку — не приглашали бы в международные проекты работать по всему миру. И, кстати, с большим уважением относятся к нашей Школе-студии МХАТ, которую я окончила, на Западе это знак качества.

Фото: Лиля Фридман Дина Корзун

«В элитных западных школах — наше советское воспитание»

— В России с 1990-х и до недавнего времени считалось, будто западное образование — лучшее. А что на самом деле?

— В элитных учебных заведениях — Гарварде и других — я знаю, что берут за основу образования — вы, наверное, удивитесь — нашу советскую школу. И дают очень глубокие знания.

В остальных школах зависит от разных факторов — администрации учреждения, от программы и так далее. Как мама троих детей я многого в английском воспитании не понимала и не принимала.

Например, в Англии дети идут в школу в четыре года. Уже сидят за партой, не спят днем. Мне казалось, это рановато. Была история, как моих дочерей в школе довели до истерики. Один из уроков был посвящен Великому Лондонскому пожару (историческое событие 1666 года, во время которого сгорели около 13 тысяч домостроений и почти 90 приходских церквей в Лондоне. — NEWS.ru). Дети на уроке клеят из бумаги красивые домики, а потом эти макеты сжигают. Такой как бы показательный «экскурс в историю».

Обе дочери после этого урока рыдали весь вечер, мы с мужем с трудом их успокоили. Мы в нашем советском детстве изучали другие истории, читали другие книжки — о любви к природе. Собирали желтые литья, делали вазочки из желудей. То есть нас учили любить и беречь окружающий мир. А не взять — и сжечь то, что ты только что с теплотой и любовью смастерил.

Или, например, английская сказка про медведя. В этой сказке папа рассказывает детям о том, как вести себя при встрече с косолапым: не бояться, не паниковать, а уметь посмотреть в лицо своему страху. Такой как бы философский посыл. Но удивителен финал: при встрече с медведем герои закричали и убежали, а папа бежал быстрее всех. Поэтому я старалась и стараюсь воспитывать детей на том, на чем выросла сама: Советский Союз, объединение людей.

Фото: Лиля Фридман Дина Корзун

Смотрим «В бой идут одни старики», «Судьбу человека», «А зори здесь тихие» и многие другие фильмы золотого фонда советского кино, говорим о подвиге русского народа в Великой Отечественной войне.

Луи вспоминает, что когда он учился, то на уроках истории им говорили, как есть — о том, что войну выиграли русские и что без русских победа была бы невозможна. Сейчас — опять же, это политика — Запад «переписывает историю». В Японии, например, некоторые молодые люди думают, будто атомную бомбу сбросили русские. Это от необразованности. Как у американцев — которых, если спрашивают о России, то они выдают заштампованные фразы про балалайку, медведя и водку.

Общается ли Корзун с Хаматовой

— Ваш моноспектакль «Как я пришла в сознание» на сцене московского театра «Практика» собирает аншлаги и восторженные отзывы. Это ожидаемо? Изменился ли театральный зритель?

— Мы отыграли премьерный сезон, и залы действительно каждый раз были полны, это приятно. Хотя неожиданно.

Потому что, казалось бы, людям сейчас не до театров. И публика очень доброжелательная, теплая. Говорят, что им очень откликается идея моего спектакля — о том, что любые испытания делают нас сильнее. 9 и 10 сентября стартует новый сезон, и билеты почти все распроданы — это говорит о том, что зритель соскучился по искреннему диалогу, по важным смыслам.

Фото: Станислав Влайку Сцена из моноспектакля «Как я пришла в сознание»

— Продолжаете ли сотрудничать с фондом «Подари жизнь»?

— Я вышла из него в 2021 году официально. За долгие годы нашей работы все в фонде начало функционировать как часы. Делались сборы, проводились операции, реабилитации, осуществлялась психологическая поддержка родителей больных детей и так далее. И просто в какой-то момент я поняла, что мое участие стало уже не так необходимо.

Но вспоминаю работу в фонде с большой теплотой. Это огромное количество прекрасных людей, которые всем сердцем верят в идею благотворительности и вкладываются по-настоящему.

— С Чулпан общаетесь?

— Нет, уже лет пять. Дело не в том, что разошлись во взглядах на жизнь. Я с самыми близкими друзьями даже не успеваю встретиться и чаю попить — времени не хватает. Общение сейчас — самая большая ценность. Поэтому все стали избирательными в общении.

— Как людям вернуть ощущение мира и гармонии в свою жизнь, на фоне тревожных политических новостей — у вас есть рецепт?

— Я могу выглядеть наивным человеком — но верю, что разум, любовь и свет восторжествуют. Всегда после больших потрясений люди начинают ценить настоящее. После Второй мировой войны какой был расцвет кино, искусства, международного партнерства. Хотя еще недавно воевали друг против друга. Важно не уходить в разрушение и негатив, а внутренне удерживать образ мира. И он — этот образ — обязательно проявится наяву. Я в это верю.

Моноспектакль Дины Корзун «Как я пришла в сознание» поставят на сцене театра «Практика» 9, 10 сентября.

Читайте также:

«Мне никто не верит»: как изменилась жизнь Хаматовой после отъезда из РФ

Little Big, Галкин: кому из уехавших звезд отменяют концерты за границей

Юшкевич — о Хаматовой и Белом: «У 95% уехавших артистов — беда на Западе»

Сколько денег потеряли отечественные звезды после отъезда из России