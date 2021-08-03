«Конечно, это мало»: Полицеймако о выплатах на школьников в 10 тысяч рублей

Отец четверых детей, актёр Михаил Полицеймако прокомментировал единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника в семье. Артист считает, что этой суммы слишком мало для полноценной подготовки ребёнка к учёбе. Своё мнение Полицеймако высказал в беседе с NEWS.ru.

Вы считаете, что я идиот? Что мне хватает 10 тысяч на одного ребёнка, чтобы собрать его в школу? Не хватает, конечно. Это понятно и ежу. Даже моей тринадцатилетней дочери ясно, что этого мало, — заявил Полицеймако.

Артист подчеркнул, что на такую сумму собрать ребёнка в школу он не может, и тратить обычно приходится больше. Однако Полицеймако призвал не концентрировать внимание на негативе. Он отметил: хотя в Германии и Израиле гражданам в связи с коронавирусом выплатили гораздо больше, есть страны, например, Молдавия и Малайзия, в которых не выплатили вообще ничего.

Также актёр обратил внимание на размер МРОТа (Минимального размера оплаты труда. — NEWS.ru), на который, по его мнению, прожить никак нельзя, и усомнился в компетенции людей, утвердивших этот стандарт.

Ранее Полицеймако негативно высказался о журналистах, популяризирующих в СМИ скандалы в жизни звёзд, приведя в пример ток-шоу Андрея Малахова, на котором обсуждался любовный треугольник Светланы и Романа Мальковых и Анастасии Макеевой.