Концерты не поддержавших СВО Anacondaz и Louna отменили Выступления рок-групп Anacondaz и Louna отменили на музыкальном фестивале «Улетай»

Фото: vk.com/anacondaz

Рок-групп Anacondaz

Организаторы музыкального фестиваля «Улетай» сообщили об отмене выступлений рок-групп Anacondaz и Louna. Как сообщает «ОВД-Инфо LIVE» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), концерты творческих коллективов были отменены по неизвестным причинам. Ранее музыканты из обеих групп не поддержали спецоперацию ВС РФ на Украине, сделав это публично.

По независящим ни от организаторов, ни от артистов причинам (отменены концерты Anacondaz и Louna. — NEWS.ru), — сообщили в источнике.

Ранее российская певица таджикского происхождения Манижа (Манижа Сангин) сообщила в своих соцсетях, что она не будет выступать на предстоящем фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге. Певица добавила, что ее выступление отменили. Организаторы мероприятия позже подтвердили эту информацию.

6 июня также стало известно, что исполнитель Макс Корж решил отменить свои концерты в России и Белоруссии. У исполнителя были запланированы концерты 25 июня в Екатеринбурге, 9 июля — в Новосибирске, а 3 сентября — в Санкт-Петербурге. Причиной отмены концертов Корж назвал конфликт на Украине.