Книга Экзюпери с автографом впервые уйдёт с молотка в России

https://static.news.ru/photo/9de4c110-9c1e-11ea-b717-fa163e074e61_660.jpg Фото: Общественное достояние/wikimedia.org

Книга французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери с его автографом впервые будет выставлена на аукционе в России. Речь идёт о его сборнике очерков под названием «Планета людей».

Торги пройдут 1 июня в режиме онлайн, сообщает на аукционный дом Pioner & Co. Среди лотов будут представлены также первые издания «Маленького принца» автора.

Представители аукционного дома напомнили, что Экзюпери решил написать «Планету людей» после инцидента, произошедшего в 1938 году, когда в Нью-Йорке его самолёт рухнул, едва поднявшись над аэродромом, во время вылета на архипелаг Огненная земля.

«Планета людей» <...> родилась из материалов, которые он написал по настоянию своего литературного наставника Жана Прево, чтобы выйти из крайне подавленного состояния после произошедшего, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, один из 500 экземпляров первого тиража книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» был продан с аукциона в Великобритании за £33 тысяч. Редкую копию в твёрдой обложке вместе с двумя копиями в мягкой обложке 12 лет назад нашла учитель за пределами школы, когда наводила порядок в библиотеке.