Киркоров решил поддержать DAVA на проекте «Танцы со звёздами»

https://static.news.ru/photo/8d8d33f0-72c5-11eb-878c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филипп Киркоров решил болеть за DAVA в проекте «Танцы со звёздами», а не за Сергея Лазарева.

Болею за Даву, за Серёжу уже отболел на Евровидении. У меня нервная система на Лазареве закончилась. А Дава — моё новое вдохновение как продюсера. Я знаю, что ему нужна моя поддержка, но не слюнявчик, — сказал поп-король порталу Sobesednik.ru.

Однако Киркоров отметил, что отправляет СМС и за одного, и за другого. Певец признался, что разделил бы первое место между Лазаревым и DAVA.

Ранее Киркоров сменил имидж, это случилось перед Днём влюблённых. Обновлённый образ певец показал на шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия 1», писал NEWS.ru.