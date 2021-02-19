Киркоров решил поддержать DAVA на проекте «Танцы со звёздами»

https://static.news.ru/photo/8d8d33f0-72c5-11eb-878c-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Филипп Киркоров решил болеть за DAVA в проекте «Танцы со звёздами», а не за Сергея Лазарева.
Болею за Даву, за Серёжу уже отболел на Евровидении. У меня нервная система на Лазареве закончилась. А Дава — моё новое вдохновение как продюсера. Я знаю, что ему нужна моя поддержка, но не слюнявчик, —сказал поп-король порталу Sobesednik.ru.
Однако Киркоров отметил, что отправляет СМС и за одного, и за другого. Певец признался, что разделил бы первое место между Лазаревым и DAVA.
Ранее Киркоров сменил имидж, это случилось перед Днём влюблённых. Обновлённый образ певец показал на шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия 1», писал NEWS.ru.
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