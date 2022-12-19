Кинокритик усомнился в успехе сериала про Чебурашку Кинокритик Шнейдеров: к сериалу про Чебурашку стоит относиться с большим опасением

Фото: «Централ Партнершип»

Успех сериала про Чебурашку, как и любого кино, зависит от того, хорошо ли оно сделано: если 3D-модели персонажей будут выглядеть как в новом «Ну, погоди!», то относиться к проекту стоит с «большим опасением», рассказал NEWS.ru режиссер, теле- и радиоведущий, кинокритик Давид Шнейдеров. Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева ранее заявила, что киностудия может снять сериал про Чебурашку, при этом проект не будет связан с новым фильмом, который выйдет в прокат 1 января 2023 года. Для сериала уже созданы 3D-модели персонажей.

Любое кино заходит, если хорошо сделано. Сделают хорошо — отлично. Если сделают так же, как новый «Ну, погоди!», то чудовищно. Новый «Ну, погоди!» — ужасный. По поводу «Чебурашки» с большим опасением к этому отношусь, — отметил Шнейдеров.

Слащева также сообщила, что автор цикла произведений о Чебурашке и крокодиле Гене Эдуард Успенский передал киностудии права на героев «с правом на переработку», что даст возможность написать новый сценарий как для фильма, так и для сериала.

Ранее сообщалось, что организаторам и участникам детских новогодних праздников рекомендовано отказаться от использования образов из западных комиксов и детской литературы. Альтернативой Человеку-пауку, Бэтмену и другим западным героям должны стать герои русских сказок, мультфильмов и кинофильмов.