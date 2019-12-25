https://static.news.ru/photo/bad9d634-26e9-11ea-afc6-fa163e074e61_660.jpg Кевин Спейси Фото: Javier Rojas/Pi/Global Look Press

Американский актёр Кевин Спейси выпустил послание, приуроченное к празднованию Рождества.

Спейси обратился к зрителям в образе своего персонажа из сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.

На записи актёр сидит у камина в рождественском свитере и говорит о том, каким хорошим был уходящий год, после желает больше добра в мире в 2020 году.

В следующий раз, когда кто-нибудь сделает что-то, что вам не понравится, можете атаковать этих людей. Но также вы можете попридержать огонь и сделать неожиданный шаг. Вы можете... убить их добротой, — сказал артист.

В конце октября офис прокурора округа Лос-Анджелес закрыл дело в отношении Кевина Спейси. Решение было принято в связи со смертью массажиста, обвинявшего актёра в сексуальных домогательствах, писал NEWS.ru.