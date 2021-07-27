«Пошла против системы»: Мишулина пожаловалась на отсутствие работы

41-летняя актриса Карина Мишулина, дочь актёра Спартака Мишулина, в интервью для YouTube-шоу Валерии «Почему я?» заявила, что после скандала с «внебрачным сыном» отца попала в «чёрный список». Она пожаловалась на отсутствие в связи с этим работы.

В октябре 2017 года молодой актёр театра и кино Тимур Еремеев сообщил, что является внебрачным сыном Спартака. Скандальное заявление стало темой нескольких выпусков программы «Пусть говорят». Мишулина сказала Валерии, что в тот период у неё с трудом нашлись силы, чтобы выстоять испытание: помогала любовь к семье.

Для меня кредо — я не предаю своих близких. Я не продаюсь, хотя мне предлагали и должности, и гонорары большие. И даже несмотря на то что сейчас я в чёрных списках — потому что я пошла против системы — мне не дают работать, я знаю, что всё равно рано или поздно эти чёрные списки станут белыми, — добавила она.

Мишулина добавила: несмотря ни на что, она не жалеет. Звезда считает, что её отец заслуживает светлой памяти.

Ранее сообщалось, что Мишулина в период скандала хотела уехать из России. Актриса до сих пор не понимает, почему вообще все поверили в существование внебрачного сына, а не поддержали сторону памяти и законной семьи.