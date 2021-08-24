Канделаки пристыдила уволившегося с «Матч ТВ» журналиста

Журналист, телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки пристыдила уволившегося с канала комментатора Нобеля Арустамяна. Она заявила, что разочарована ситуацией. Об увольнении журналиста она высказалась в своём личном Telegram-канале.

Для меня — ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера — неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съёмок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира, — написала Канделаки.

Телеведущая упомянула и ситуацию, когда Арустамян первым взял интервью у тренера национальной сборной, а использовал его для своего личного YouTube. Канделаки отметила: она направляет все свои усилия на «Матч ТВ» и желает того же всем сотрудникам телеканала.

Если будет развиваться телеканал, будет развиваться и ваша карьера. Тем не менее каждый вправе развивать свою карьеру так, как считает нужным. И Нобель не исключение, — добавила она.

В завершение Канделаки пожелала Арустамяну удачи и напомнила о последнем его интервью на «Матч ТВ» с Павлом Мамаевым. Посмотреть его можно будет 24 августа в 20:40.

Ранее сообщалось, что Канделаки отреагировала на высказывание немецкого журналиста Хайо Зеппельта по поводу ролика с участием официального представителя МИД Марии Захаровой в поддержку российских олимпийцев в Токио.