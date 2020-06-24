Как да Винчи: Кустурица остался в восторге от храма Минобороны РФ

https://static.news.ru/photo/463233a0-b625-11ea-a825-fa163e074e61_660.jpg Эмир Кустурица во время осмотра главного храма Вооружённых сил РФ. Фото: Андрей Русов/ТАСС

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица остался в восторге от Главного храма Вооружённых сил РФ в подмосковной Кубинке. Он сравнил работу строителей, художников, скульпторов, которые трудились над музейно-храмовым комплексом, с творчеством Леонардо да Винчи.

Не могу поверить, что этот комплекс был построен за 1,5 года. Появление Главного храма Вооружённых сил России — это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооружённых сил России — это сила, талант и вера, — заявил Кустурица.

Как отметили в Минобороны, больше всего кинорежиссёра впечатлил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма. Это самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

Также гостю показали залы и галереи музейного комплекса «Дорога памяти», где размещены исторические экспонаты времён Великой Отечественной войны. После экскурсии Кустурица оставил запись в книге почётных гостей.

Это тяжёлая работа, я испытываю чувства, которые нельзя описать словами. Я не знаю современную архитектуру, но когда я вижу этот храм, я думаю, что современная архитектура существует.

Кроме того, известный кинорежиссёр пообещал обязательно сюда вернуться.

Новую церковь построили в русско-византийском стиле. Её интерьеры украсили мозаичными панно с вехами истории России. Сначала планировалось, что на одной из мозаик будет изображён Владимир Путин и другие современные чиновники и политики: министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

Панно с ними уже начали собирать, но после высказывания президента о том, что его личность увековечивать таким образом пока рано, от задумки отказались. Художники создали новые эскизы. Вместо первых лиц государства там изобразили монахов с иконой Корсунской Богоматери.

Ранее NEWS.ru писал, что Эмир Кустурица посвятил известную песню «Команданте» министру обороны РФ Сергею Шойгу. Композиция была исполнена в сопровождении The no smoking orchestra на церемонии закрытия Армейских международных игр в парке «Патриот».