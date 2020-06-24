Как да Винчи: Кустурица остался в восторге от храма Минобороны РФ

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица остался в восторге от Главного храма Вооружённых сил РФ в подмосковной Кубинке. Он сравнил работу строителей, художников, скульпторов, которые трудились над музейно-храмовым комплексом, с творчеством Леонардо да Винчи.
Не могу поверить, что этот комплекс был построен за 1,5 года. Появление Главного храма Вооружённых сил России — это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооружённых сил России — это сила, талант и вера, — заявил Кустурица.
Как отметили в Минобороны, больше всего кинорежиссёра впечатлил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма. Это самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.
Также гостю показали залы и галереи музейного комплекса «Дорога памяти», где размещены исторические экспонаты времён Великой Отечественной войны. После экскурсии Кустурица оставил запись в книге почётных гостей.
Это тяжёлая работа, я испытываю чувства, которые нельзя описать словами. Я не знаю современную архитектуру, но когда я вижу этот храм, я думаю, что современная архитектура существует.
Кроме того, известный кинорежиссёр пообещал обязательно сюда вернуться.
Новую церковь построили в русско-византийском стиле. Её интерьеры украсили мозаичными панно с вехами истории России. Сначала планировалось, что на одной из мозаик будет изображён Владимир Путин и другие современные чиновники и политики: министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.
Панно с ними уже начали собирать, но после высказывания президента о том, что его личность увековечивать таким образом пока рано, от задумки отказались. Художники создали новые эскизы. Вместо первых лиц государства там
Ранее NEWS.ru писал, что Эмир Кустурица посвятил известную песню «Команданте» министру обороны РФ Сергею Шойгу. Композиция была исполнена в сопровождении The no smoking orchestra на церемонии закрытия Армейских международных игр в парке «Патриот».
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