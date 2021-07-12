«Как человек он умер давно»: Гордон оскорбил память Меньшова

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Владимир Меньшов, скончавшийся 5 июля 2021 года от последствий коронавируса, «давно умер» для него как человек. Своим отношением к режиссёру телеведущий поделился в эфире канала «Украина 24», фрагмент программы опубликован на YouTube.

Гордон посетовал на то, что Меньшов в своё время поддержал присоединение Крыма к России и оказал финансовую поддержку ДНР. Украинский журналист считает, что российский кинорежиссёр тем самым совершил большую ошибку.

Он (Владимир Меньшов. — NEWS.ru) для меня умер как человек много лет раньше, чем он умер физически, — заявил Гордон.

При этом Гордон отметил, что продолжает уважать Меньшова как деятеля культуры, и назвал его блестящим актёром и выдающимся советским режиссёром.

Ранее NEWS.ru перечислил пять смелых поступков в жизни Владимира Меньшова и подробно рассказал о том, как он помогал Донбассу, и о позиции режиссёра по вопросу Крыма и возможного присоединения к России ДНР и ЛНР.

Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище 8 июля. NEWS.ru вёл прямую трансляцию с прощания и похорон кинорежиссёра, сообщив о странном обряде, который дочь Меньшова — актриса, телеведущая Юлия Меньшова — совершила над открытым гробом отца.