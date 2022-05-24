«Ивану Грозному» вернули первозданный вид: история спасения шедевра Репина Реставрация картины Ильи Репина окончена. Почему директор Третьяковки во время работ держалась за сердце и когда посетители смогут увидеть полотно

Фото Денис Бочаров/NEWS.ru

Спустя четыре года реставрации картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» вернулась в выставочный зал Третьяковской галереи. 25 мая 2018 года посетитель музея Игорь Подпорин разбил защитное ограждение и повредил полотно в трёх местах металлическим столбиком заграждения. Вандала осудили на два с половиной года колонии, однако на восстановление картины потребовалось почти вдвое больше времени. Специалисты галереи устранили последствия не только недавнего ЧП, но и инцидента 1913 года, когда злоумышленник несколькими ударами ножом повредил лица царя и царевича. Какие уникальные методы применялись при реставрации шедевра, почему директор Третьяковки Зельфира Трегулова во время работ держалась за сердце и когда посетители смогут увидеть «Ивана Грозного...» в пуленепробиваемой капсуле — в материале NEWS.ru.

Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова Денис Бочаров/NEWS.ru

23 мая шедевр Ильи Репина, который считается лучшей картиной исторического жанра из созданных во второй половине XIX века, вернулся в экспозиционный зал Третьяковской галереи. Чтобы продемонстрировать результаты многолетней реставрации, «Ивана Грозного...» поместили на его законное место в репинском зале и перед десятками камер торжественно сняли защитную материю с восстановленного полотна.

Картина была в столь сложном состоянии, что её транспортировали из Лаврушинского переулка за более чем 100 лет только один раз, во время эвакуации в период Великой Отечественной войны. Эти четыре года шла серьёзнейшая напряжённая работа не только над реставрацией картины, но и над исследованиями и сложнейшими ноу-хау — новыми, никем не испробованными технологиями, которые были выработаны группой наших реставраторов, — рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

По её словам, специалисты галереи во главе с начальником отдела научной реставрации масляной станковой живописи Андреем Голубейко совершили «профессиональное и технологическое чудо». В процессе восстановления шедевра Голубейко руководствовался не только последними известными технологиями, но и собственными изобретениями. Одно из них — вакуумный стол-трансформер, благодаря которому эксперт получил возможность, склонившись над картиной, брать пробы красочного слоя, а потом мог повернуть работу вертикально, чтобы с помощью специальных тканых салфеток убрать старый осетровый клей и тем самым очистить живопись от потемнений.

Многофункциональное кресло с планшетом, изобретённое реставратором Андреем Голубейко Денис Бочаров/NEWS.ru

Другая часть изобретения реставратора — специальное кресло, оснащённое планшетом, на котором видны мельчайшие детали повреждённой картины. Кресло может регулироваться по высоте с помощью нажатия одной кнопки и дистанционно решать многие задачи. По мнению Андрея Голубейко, ноу-хау российских специалистов серьёзно усовершенствует всю технологию реставрации и поможет работе экспертов других музеев, которые нередко сталкиваются с необходимостью восстановления картин, в том числе после действий вандалов.

Абрам Балашов и поврежденная картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.» Ханс-Йоахим Больманн и испорченная картина Рембрандта Мэри Ричардсон и поврежденная картину Веласкеса «Венера с зеркалом» На экране показана картина Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван», поврежденная 37-летним Игорем Подпориным Посетители музея перед картиной «Ночной дозор» Рембрандта Группа реставраторов Государственного Эрмитажа во время работы по восстановлению картины Рембрандта «Даная» Картина Мона Лиза Леонардо да Винчи после реставрации Тимур Серебрюков который испортил картину «Ночное небо #2» Александр Бренер, испортивший изуродована картину Казимира Малевича «Супрематизм» Повредивший полотно картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» Игорь Подпорин

Реставраторы «Ивана Грозного...» занимались не только недавними повреждениями, но и «хроническими болезнями», появившимися после первого нападения на полотно в 1913 году. Тогда сын мебельного фабриканта 29-летний иконописец Абрам Балашов нанёс по картине несколько ударов ножом, повредив лица царя и царевича. Их пришлось фактически воссоздавать заново. В реставрации участвовал сам Илья Репин и художник Игорь Грабарь.

По словам главного хранителя музейных предметов Третьяковской галереи Татьяны Городковой, после первого нападения у специалистов не было никаких шансов отреставрировать полотно без дублирования картины. Для этого авторский холст соединили с дополнительным, подобранным специально. В процессе нынешней реставрации дублирующий холст 1913 года убрали и заменили его на новый. После чего картину «отпескоструили» (очистили без использования воды) с помощью мельчайших стеклянных шариков.

Главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова Денис Бочаров/NEWS.ru

Я стояла за реставраторами и держалась за сердце, так сильно волновалась. Теперь мы можем видеть шедевр таким, каким он вышел из мастерской Репина в 1885 году и был куплен Павлом Третьяковым, — отметила Зельфира Трегулова.

Татьяна Городкова добавила, что сейчас «Иван Грозный...» находится «в очень хорошем состоянии сохранности». Картина, отметила специалист, «живая, холсту вернулась пластичность, ушёл кракелюр (трещины краски или лака. — NEWS.ru), проявились детали, которые раньше не были видны, а также невероятное колористическое богатство этого произведения».

Презентация работы реставраторов картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Государственной Третьяковской галерее Презентация работы реставраторов картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Государственной Третьяковской галерее Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова Презентация работы реставраторов картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Государственной Третьяковской галерее Презентация работы реставраторов картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Государственной Третьяковской галерее Презентация работы реставраторов картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Государственной Третьяковской галерее Презентация работы реставраторов картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Государственной Третьяковской галерее Презентация работы реставраторов картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Государственной Третьяковской галерее Презентация работы реставраторов картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Государственной Третьяковской галерее Презентация работы реставраторов картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Государственной Третьяковской галерее Презентация работы реставраторов картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Государственной Третьяковской галерее

Директор Третьяковки заверила, что после двух нападений рядом с «Иваном Грозным и сыном его Иваном» всегда будет находиться сотрудник охраны галереи. Но когда шедевр предстанет перед посетителями — неизвестно. Сразу после торжественной демонстрации восстановленной картины её снова увезли в реставрационный зал. Зельфира Трегулова объяснила, что для полноценного экспонирования полотно необходимо защитить специальным антибликовым, антивандальным и пуленепробиваемым стеклом-капсулой, которое на данный момент невозможно изготовить на территории России.

Мы сейчас будем решать, как сделать капсулу, в которой она будет храниться. Стекло производится лишь в Италии и Японии. Как только мы получим подтверждение спонсорского финансирования, тут же начнём процесс заключения договора на изготовление, — подчеркнула Зельфира Трегулова.

Она уточнила, что такое же стекло защищает картину «Весна» Сандро Ботичелли в галерее Уффици во Флоренции. Глава Третьяковки также сообщила об отказе от использования ограничительных столбиков, которые нетрезвый вандал использовал при нападении на картину в 2018 году. В беседе с NEWS.ru Трегулова призналась, что не поддерживает идею московского правительства, предложившего продавать в столичных музеях алкоголь крепостью до 16,5% в рамках эксперимента по поддержке бизнеса. Она напомнила: Министерство культуры России не разрешило участие московских музеев в этом проекте как раз в связи с инцидентом в Третьяковке.

По словам Трегуловой, история с картиной Репина обошлась «очень дорого». Точную стоимость реставрации директор Третьяковки называть не стала, но 13 мая 2019 года прокурор Мосгорсуда утверждала, что ущерб, нанесённый вандалом, составил по меньшей мере 30 млн рублей.