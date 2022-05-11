«Ведомости»: мэрия Москвы разрешила торговать алкоголем на летних верандах

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские власти разрешили торговать алкогольными напитками в сезонных или летних кафе, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух источников. Данное постановление подписал столичный мэр Москвы Сергей Собянин 19 апреля 2022 г. В документе указано, что в рамках эксперимента также разрешена продажа спиртных напитков крепостью до 16,5% в музеях и концертных залах. До 31 декабря столичная администрация планирует снять запрет на продажу крепких напитков на территории спортивных сооружений, добавили в издании.

Постановление мэрии Москвы принято по просьбам рестораторов в рамках меры поддержки бизнеса, — уточнили в газете со ссылкой на представителей спиртовой промышленности.

Издание уточнило, что ранее продажа алкоголя на летних верандах могла повлечь штрафы в размере от 100 до 150 тысяч рублей с последующим лишением лицензии. Самих посетителей могли привлечь к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Ранее сообщалось, что россияне чаще всего готовы сократить траты на развлечения и алкоголь, чтобы сохранить сбережения. По данным опроса, проведённого аналитиками Почта Банка, на такие меры согласны пойти 26% и 22% граждан соответственно.