Байден пишет письмо турецкому султану: новый взгляд США на картину Репина Посольство США на Украине поменяло на Байдена центрального персонажа картины Репина «Запорожцы»

Джо Байден / Фото Olivier Douliery/Consolidated/Global Look Press

Посольство США на Украине поменяло центрального персонажа картины Ильи Репина «Запорожцы» на президента Джо Байдена. Глава Белого дома сидит за столом в окружении казаков и подписывает закон «о дополнительных ассигнованиях Украине». Новое «полотно» было опубликовано на странице дипмиссии в Twitter. Таким образом американские дипломаты поприветствовали подписанный главой государства закон о выделении Украине помощи в объеме около $40 млрд.

Авторская визуализация Байдена, подписывающего двухпартийный дополнительный закон о дополнительных ассигнованиях Украине, — подписали пост сотрудники посольства в Twitter.

21 мая Байден подписал закон о предоставлении Украине помощи в размере $40 млрд. Ранее за эту инициативу проголосовали в палате представителей и в сенате. Таким образом, Украина получит передовые системы вооружения, в частности ЗРК Patriot, а также артиллерию дальнего действия.

В Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи Киеву включает 36 контрбатарейных радаров и 18 гаубиц.