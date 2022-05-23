В Третьяковку вернули пострадавшую от вандала картину «Иван Грозный…» В Третьяковской галерее показали восстановленную картину «Иван Грозный и сын его Иван»

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» / Фото Денис Бочаров/NEWS.ru

Специалисты Третьяковской галереи завершили длившуюся четыре года уникальную работу по реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1885), повреждённой в результате действий вандала, и показали восстановленный шедевр представителям СМИ. 23 мая 2022 года полотно вернулось в музей, об этом сообщает находящийся в Третьяковской галерее журналист NEWS.ru.

Как рассказали сотрудники Третьяковской галереи, при восстановлении повреждений ими были использованы новейшие материалы и технологии, разработан целый ряд ноу-хау, впервые успешно применённый в реставрационной области. Шедевр Репина исчез из экскпозиции после событий 25 мая 2018 года, когда нетрезвый посетитель несколько раз ударил столбиком ограждения по защитному стеклу картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Осколки поцарапали полотно, пострадала рама.

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Денис Гришкин/АГН «Москва»

После инцидента в Третьяковской галерее ввели повышенные меры безопасности. Так, картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» поместят в специально изготовленную защитную капсулу, после чего полотно вернётся в залы музея и будет представлена на всеобщее обозрение в рамках постоянной экспозиции.

Ранее в центре внимания мировых СМИ оказалась другая картина Ильи Репина — «Запорожцы». Это случилось после того, как посольство США на Украине поменяло центрального персонажа полотна на президента Джо Байдена. Глава Белого дома сидит за столом в окружении казаков и подписывает закон «о дополнительных ассигнованиях Украине». Новое «полотно» было опубликовано на странице дипмиссии в Twitter. Таким образом американские дипломаты поприветствовали подписанный главой государства закон о выделении Украине помощи в объеме около $40 млрд.