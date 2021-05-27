Карту «Тройка» украсили подсолнухами из коллекции «Нового Иерусалима»

https://static.news.ru/photo/5a031890-bf93-11eb-a357-96000091f725_660.jpg Фото: ticketslive/vk.com

В Москве появились карты «Тройка» с изображением подсолнухов с картины художника Константина Горбатова. Их выпуск приурочен к 145-летию со дня рождения мастера. Участие в выпуске лимитированной серии принял подмосковный музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», который хранит наследие живописца. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

Приобрести «Тройку» с изображением «Подсолнухов» можно будет в сувенирных магазинах музея. Её тираж составляет 5 тысяч штук.

В честь юбилея художника Константина Горбатова «Новый Иерусалим» в июне откроет большую выставку его работ. В мероприятии также примут участие Государственная Третьяковская галерея, Русский музей и другие музейные собрания.

Ранее сообщалось, что в честь выхода на линию первых женщин-машинистов в Москве выпустили карты «Тройка» с изображением знаменитой куклы Барби.