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Карту «Тройка» украсили подсолнухами из коллекции «Нового Иерусалима»

11:52, 28 мая 2021
Фото: ticketslive/vk.com

В Москве появились карты «Тройка» с изображением подсолнухов с картины художника Константина Горбатова. Их выпуск приурочен к 145-летию со дня рождения мастера. Участие в выпуске лимитированной серии принял подмосковный музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», который хранит наследие живописца. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

Приобрести «Тройку» с изображением «Подсолнухов» можно будет в сувенирных магазинах музея. Её тираж составляет 5 тысяч штук.

В честь юбилея художника Константина Горбатова «Новый Иерусалим» в июне откроет большую выставку его работ. В мероприятии также примут участие Государственная Третьяковская галерея, Русский музей и другие музейные собрания.

Ранее сообщалось, что в честь выхода на линию первых женщин-машинистов в Москве выпустили карты «Тройка» с изображением знаменитой куклы Барби.

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