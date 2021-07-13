Интервью принца Гарри и Меган Маркл номинировали на премию «Эмми»

Скандальное двухчасовое интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали в начале марта Опре Уинфри, номинировано на телепремию «Эмми». Оно заявлено в категории «Выдающийся публицистический сериал или специальный выпуск», сообщает газета Express.

Интервью вышло в эфир на американском телеканале CBS и собрало невиданные рейтинги. В беседе пара раскрыла шокирующие подробности жизни во дворце и обвинила его обитателей в расизме. Меган даже рассказала, что чуть не покончила с собой, будучи беременной первым ребёнком.

Заявления герцогов Сассекских вызвало бурную реакцию не только в Букингемском дворце, но и среди многочисленной армии поклонников королевской семьи.

Ранее американская телевизионная академия объявила номинантов на получение премии «Эмми» в этом году. Вручение наград произойдёт 19 сентября в Лос-Анджелесе.