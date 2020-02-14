https://static.news.ru/photo/2dd2dc94-4f08-11ea-81e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: rublev-museum.ru

Иконы святых на фоне основанных ими храмов и монастырей представили на выставке в московском музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. Многие из этих святынь утрачены или перестроены, сообщили в пресс-службе музея.

Там уточнили, что иконы были созданы специально для паломников на память о посещении святых мест. Их начали писать ещё в XVI веке, и постепенно такие образы стали очень популярны.

Выставка даёт возможность увидеть эти постройки в первозданном виде, в окружении сказочной красоты русской природы, переосмысленной иконописцами как образ Рая на земле, — цитирует РИА Новости сообщение музея.

В общей сложности посетители могут увидеть 70 произведений, датированных XVII–XIX веками. Среди них — образы Даниила Переславского со сценами жития конца XVII века, Тихона Калужского конца XVIII века, Сергия и Германа Валаамских начала XIX века.

Выставка открылась 14 февраля и будет работать по 17 мая.

Ранее в Санкт-Петербурге, как писал NEWS.ru, начали продавать сувениры, похожие на иконы с ликом президента Владимира Путина. Однако в Кремле такой товар раскритиковали, а в Русской православной церкви назвали далёкими от религии как продавцов, так и покупателей таких «икон».