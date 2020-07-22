Культура

Игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах

14:59, 22 июля 2020 205
Михаил Скипский Михаил Скипский Фото: Mariia Kuzovleva/wikipedia.com

Журналистка The Bell Екатерина Аренина обвинила игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в домогательствах. Она заявила, что на тот период была несовершеннолетней.

Аренина рассказала в Twitter, что Скипский работал учителем географии в её школе, и она ходила к нему на тренировки по ЧГК. По её словам, он часто непристойно шутил об ученицах.

Она также рассказала о случае, когда Скипский потрогал её за ягодицу в баре. Это случилось летом, после того как Аренина окончила десятый класс. Она отметила, что после этого в школе ничего не происходило, но она была не единственной ученицей, к которой мог приставать участник ЧГК.

Отдельно интересно, знает ли обо всём этом его жена (да, он все это время был женат, и у него растёт ребёнок). Ну и у меня нет цели как то страшно наказать или что-то подобное, просто мне кажется, что этого человека нельзя пускать к детям, — написала Аренина.

Как писал NEWS.ru, канадский музыкант Джастин Бибер собрался подать в суд на женщину, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Он также предоставил доказательства своей невиновности.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях