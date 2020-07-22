Игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах

Она также рассказала о случае, когда Скипский потрогал её за ягодицу в баре. Это случилось летом, после того как Аренина окончила десятый класс. Она отметила, что после этого в школе ничего не происходило, но она была не единственной ученицей, к которой мог приставать участник ЧГК.
Отдельно интересно, знает ли обо всём этом его жена (да, он все это время был женат, и у него растёт ребёнок). Ну и у меня нет цели как то страшно наказать или что-то подобное, просто мне кажется, что этого человека нельзя пускать к детям, — написала Аренина.
Как писал NEWS.ru, канадский музыкант Джастин Бибер собрался подать в суд на женщину, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Он также предоставил доказательства своей невиновности.