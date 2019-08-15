Свыше 500 человек нарисовали Москву на керамических тарелках в Большом амфитеатре в парке «Зарядье», установив тем самым мировой рекорд.
Участниками проекта «Московское долголетие» зарегистрирован новый мировой рекорд «Самое массовое одновременное рисование на керамических тарелках», зарегистрированное количество участников — 537 человек, — сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Владислава Копылова.
Сеанс массового рисования был организован на открытии выставки совместных работ современных художников и участников проекта «Московское долголетие» «Выставка Клавдии Семеновны».
Ранее News.ru писал, что 10-летний житель села Нижний Герзел Гудермессого района Чеченской республики Арби Якубов сумел отжаться от пола 4874 раза за один подход. Мальчик установил мировой рекорд, который был зафиксирован главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко.