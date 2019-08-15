Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Квартира в Омске, где жил и записывал диски лидер панк-группы «Гражданская оборона» Егор Летов, может стать музеем уже в ближайшее время. Брат рок-музыканта Сергей Летов, являющийся собственником помещения, выразил готовность безвозмездно передать её под эти нужды вместо выкупа.

Об этом News.ru сообщили в проекте писателя Захара Прилепина «Добровольцы культуры» в рамках ОНФ, который 15 августа провёл в Омске круглый стол, посвящённый теме открытия в городе музея Егора Летова....