Художник Шилов провёл выставку картин в поддержку мирных жителей Украины

Выставка картин народного художника России Александра Шилова / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

20 мая благотворительный фонд социальных инициатив «Народное единство» и российское деловое общество RU TALKS провели вечер в поддержку пострадавших мирных граждан во время спецоперации на Украине.

Вечер прошёл в формате выставки картин народного художника России Александра Шилова. Целью мероприятия было выразить поддержку пострадавшим мирным жителям во время проведения специальной военной операции на Украине.

Проведение выставки поддержали президент фонда «Народное единство» Александр Раппопорт, генерал-полковник, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, депутат Госдумы Владимир Шаманов, президент благотворительного Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Фото благотворительного вечера — выставки картин Александра Шилова — в галерее NEWS.ru.