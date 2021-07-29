Грымов призвал молиться за попавшего в больницу с COVID Стеклова

Режиссёр и художественный руководитель московского театра «Модерн» Юрий Грымов призвал поддержать госпитализированного с коронавирусом актёра Владимира Стеклова. В эфире «Радио 1» он выразил надежду, что артист справится с болезнью.

Грымов отметил, что очень гордится знакомством с актёром. По его словам, он испытывает глубокое уважение к нему как человеку и профессионалу.

Сейчас он попал в больницу с этой заразой, давайте все вместе будем держать за него кулачки, кто может, будем молиться, потому что с этой заразой он справится, он сильный человек, — сказал Грымов.

Ранее сообщалось, что Стеклов госпитализирован с COVID-19. Артисту 73 года. По данным СМИ, он находится в «красной зоне» больницы имени Филатова. У него поражено 50% лёгких. Состояние актёра средней тяжести.