«Грозил закопать в яме»: любимую ученицу Табакова жестоко избили в Сочи

Актриса Елена Антоненко, которая была одной из любимых учениц Олега Табакова и несколько лет проработала в США (снималась в сериале «Клан Сопрано», выступала в мюзикле «Призрак оперы»), сообщила NEWS.ru, что стала жертвой нападения в Сочи. По словам Антоненко, её избил хозяин одной из гостиниц в Лазаревском (район города), пояснивший, что «это Кавказ, здесь свои порядки». Сам мужчина в беседе с нами заявил, что «пальцем не трогал вашу актрису», и передал подтверждающие его слова записи видеокамер полиции. Антоненко написала заявление в правоохранительные органы, предоставив справку из травмпункта о побоях. Что же произошло со звездой кино?

Елена Антоненко приехала в Лазаревское вместе со своим мужем Вадимом, чтобы помочь сестре оформить документы на недавно купленную недвижимость. Ещё из Москвы Елена забронировала номер в частном отеле в Лазаревском на несколько дней. Приехав в гостиницу, актриса обнаружила, что условия размещения, по её словам, не соответствовали заявленным на сайте.

Условия не просто плохие, а очень плохие. Бывший пионерский лагерь. Грязно. Кроме того, встретивший нас представитель гостевого дома по имени Ян повёл себя неприлично грубо. Когда я сказала, что нам у них не нравится, поэтому переночуем одну ночь, а наутро будем искать гостиницу получше, он ответил, что на одну ночь они не сдают и чтобы мы убирались прямо сейчас, — вспоминает актриса.

Елена Антоненко после избиения Архив Елены Антоненко

Елена Антоненко утверждает, что мужчина схватил её за шею, ударил по спине и в ухо. Свои действия, говорит актриса, представитель отеля сопровождал словами «Это Кавказ, тут свои порядки, вас закопают в яме и никто не найдёт». Антоненко вызвала полицию, написала заявление об угрозе жизни и отправилась искать другую гостиницу. На следующее утро она обратилась в травмпункт: врачи зафиксировали синяки и выявили сотрясение мозга средней тяжести. В настоящее время Елена Антоненко восстанавливает здоровье в Москве.

Врачи зафиксировали у актрисы сотрясение головного мозга Архив Елены Антоненко

NEWS.ru обратился за разъяснениями ко второй стороне конфликта. Ян Полынцов, которого актриса считает своим обидчиком, признался, что является не просто сотрудником, а хозяином отеля. Он подтвердил, что «женщина, которая в итоге вызвала полицию, действительно бронировала номер на двоих со своим мужем. Но мы не знали, что она артистка».

У нас отель «две звезды». Для простых людей, которые готовы проживать в скромных условиях. В номере лежит чистое постельное бельё и два полотенца, из крана течёт горячая вода, есть свет и канализация. И за всё это мы просим всего 499 рублей в сутки. Клиентка же, о которой мы с вами говорим, требовала поставить ей в номер также стол, зеркало и дать дополнительный комплект полотенец. У нас не было в наличии. Женщина обиделась и сказала, что уедет. Потом она стояла на улице, звонила в полицию и кричала, будто её «прямо сейчас убивают», — изложил свою версию случившегося Ян.

Владелец отеля заверил NEWS.ru: в его гостинице установлены видеокамеры, которые «показывают, что никто вашу актрису пальцем не тронул и не угрожал ей». Эти записи, утверждает Ян, уже переданы полиции.

И она, и её муж вышли из гостиницы своими ногами. Мы давно работаем, своих клиентов любим и уважаем, делаем всё, чтобы им у нас понравилось, — отметил хозяин отеля.

Объяснение Елены в полиции Архив Елены Антоненко

Эксперт по внутреннему туризму и путешественник Арсений Аредов прокомментировал этот инцидент, признав, что данная конфликтная ситуация между клиентом и представителем гостиницы не нова для российских курортных городов.

Если, например, в Турции и других популярных направлениях представители туристической сферы руководствуются правилом, что «клиент всегда прав», то в отечественных реалиях жалоб [от клиентов] много — и на сервис в гостиницах, и на грубость персонала. Какой-то неправильный менталитет. Проблему, я считаю, надо решать — проверками, системой штрафов и так далее. Жёсткими мерами. По другому [общую ситуацию] не исправить, — считает эксперт.

Елена Антоненко училась в студии Олега Табакова на одном курсе со своей подругой Еленой Майоровой (1958–1997), обеих Олег Павлович считал талантливыми и перспективными. Появившиеся около двух лет назад статьи в российских СМИ, где Антоненко якобы обвинила покойного педагога в домогательствах, она называет выдумкой и провокацией журналистов.

Мои слова вырвали из контекста и перевернули — так, как им, авторам этой «сенсации», было выгодно. Эта статья поссорила меня с огромным количеством российских коллег, также учившихся у Олега Павловича, который был настоящим гением от педагогики, — призналась актриса.

Антоненко окончила ГИТИС. Она известна по таким фильмам, как «Синдикат-2», «Кафедра», «Молодыми остались навсегда», «Сашка» и другим. В 1990-е актриса уехала в Америку по приглашению продюсера с мировым именем Гарольда Принца, который увидел её в одном из спектаклей российской антрепризы во время гастролей по США и предложил работу на Бродвее. В настоящее время Елена Антоненко живёт на две страны — Россию и США.