В Ассоциации туроператоров России назвали основные тенденции в туризме в 2020 году. Первая из них — это ориентированность спроса на бюджетный сегмент.
В 2020 году расти будет только бюджетный сегмент. Массовый туризм — семейный all inclusive в Турции, Таиланде, частично Греции — по-прежнему очень популярен, — сообщила журналистам исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Она уточнила, что в люксовом сегменте спрос стабилен, а вот средний ценовой сегмент продолжит сильно проседать.
Туроператоры начнут формировать пакетные туры в страны, которые раньше воспринимались только как индивидуальные направления. Цена на эти пакеты будет плюс-минус «массовая», — пояснила эксперт.
Другие заметные тенденции — увеличение роли онлайн-агентств и онлайн-продаж, а также доли самостоятельных бронирований. По словам Ломидзе, в 2020 году также может произойти перезагрузка отношения к туризму в российских регионах.
Как ранее писал NEWS.ru, российские власти настроены максимально задействовать механизм электронных виз с 2021 года. Они должны действовать на всей территории страны. В настоящее время эксперимент по применению электронных виз проводится в нескольких регионах и везде показывает положительный результат. В АТОР считают, что введение таких виз для граждан 53 стран приведёт к увеличению туристического потока минимум на 30%.
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